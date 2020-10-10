Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Субота, 10 жовтня 2020, 14:16
Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні
сайт МОН

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет просить організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на COVID-19.

Джерело: Шкарлет у Telegram

Дослівно: "Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей.

Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО".

Деталі: В.о. міністра зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Він додав, що зараз найголовніше – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей.

У дописі Шкарлета не уточнюється, чи має він на увазі лише школи, чи також дошкільні заклади та вузи.

Що передувало: 9 жовтня голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький запропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Дистанційне навчання: сучасний формат освіти, який має лишитися

Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Міносвітикарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Міносвіти
Новий очільник МОН Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО
Нового очільника МОН Лісового звинувачують у плагіаті: реакція міністра та деталі ситуації
Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем'єра
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: