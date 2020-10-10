Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет просить організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на COVID-19.

Джерело: Шкарлет у Telegram

Дослівно: "Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей.

Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО".

Деталі: В.о. міністра зазначив, що розуміє всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Він додав, що зараз найголовніше – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей.

У дописі Шкарлета не уточнюється, чи має він на увазі лише школи і вузи, чи також дошкільні заклади.

Що передувало: 9 жовтня голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький запропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні виявили 5 728 випадків коронавірусу, 108 людей померло, 1920 – одужало.

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