Студенти вчитимуться дистанційно, у школах канікули почнуться раніше – Радуцький

У зв'язку з епідемією СOVID-19 вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше.

Джерело: голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в Facebook із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського

Деталі: Радуцький у неділю написав, що "під час останньої наради у президента України ухвалена низка важливих рішень з боротьби з епідемію СOVID-19". Пресслужба президента і МОЗ поки не повідомляють про подібні рішення.

Дослівно: "Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів.

На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка".

"Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня".

Деталі: Радуцький також повідомив, що у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – вони мають зачинятися о 22:00. Також Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.

Дослівно: "Масові "гулянки" у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони "крізь пальці" влада більше не збирається".

"Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму – запровадження відповідальності власників приміщень.

Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок".

Що передувало: 9 жовтня голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький запропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

10 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет попросив організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для дітей через зростання захворюваності на COVID-19.

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