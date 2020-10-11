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Президент Польщі побував у Биківні під Києвом

Неділя, 11 жовтня 2020, 22:46
Jakub Szymczuk/KPRP

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України і вшанував пам'ять замордованих НКВС польських в'язнів у Биківні на околиці Києва.

Джерело: Дуда у Twitter

Дослівно: "Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу".

Деталі: Трохи раніше Дуда написав, що його візит до України особливо важливий, оскільки в період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень.

Він зазначив, що зв'язки між Польщею та Україною дуже міцні, і разом країни працюють заради ще більшого їх посилення.

Що передувало: Раніше Офіс президента повідомив, що в понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Українська правда
Теми: Польща


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