Президент Польщі побував у Биківні під Києвом

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України і вшанував пам'ять замордованих НКВС польських в'язнів у Биківні на околиці Києва.

Джерело: Дуда у Twitter

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Дослівно: "Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу".

Деталі: Трохи раніше Дуда написав, що його візит до України особливо важливий, оскільки в період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень.

Він зазначив, що зв'язки між Польщею та Україною дуже міцні, і разом країни працюють заради ще більшого їх посилення.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA🇺🇦 особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між 🇵🇱 та 🇺🇦 дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Що передувало: Раніше Офіс президента повідомив, що в понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.