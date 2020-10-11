Президент Польши побывал в Быковне под Киевом

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и почтил память замученных НКВД польских заключенных в Быковне на окраине Киева.

Источник: Дуда в Twitter

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Дословно: "Сегодня на Польском военном кладбище в Быковне почитаю память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу".

Детали: Чуть раньше Дуда написал, что его визит в Украину особенно важен, поскольку в период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений.

Он отметил, что связи между Польшей и Украиной очень крепкие, и вместе страны работают ради еще большего их усиления.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA🇺🇦 особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між 🇵🇱 та 🇺🇦 дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Что предшествовало: Ранее Офис президента сообщил, что в понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.