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Президент Польши побывал в Быковне под Киевом

Воскресенье, 11 октября 2020, 22:46
Президент Польши побывал в Быковне под Киевом
Jakub Szymczuk/KPRP

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и почтил память замученных НКВД польских заключенных в Быковне на окраине Киева.

Источник: Дуда в Twitter

Дословно: "Сегодня на Польском военном кладбище в Быковне почитаю память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу".

Детали: Чуть раньше Дуда написал, что его визит в Украину особенно важен, поскольку в период пандемии много хозяйственных секторов зависят от налаживания еще лучшего международного сотрудничества и принятия конкретных решений.

Он отметил, что связи между Польшей и Украиной очень крепкие, и вместе страны работают ради еще большего их усиления.

Что предшествовало: Ранее Офис президента сообщил, что в понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Украинская правда

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Темы: Польша
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