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Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили з СІЗО

Неділя, 11 жовтня 2020, 23:08

Членові ініціативної групи Віктора Бабарика, бізнесменові Юрію Воскресенському та директору IТ-компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу змінено запобіжний захід, вони вийшли на свободу.

Джерело: TUT.BY із посиланням на "Головний ефір" на телеканалі "Білорусь 1"

Деталі: Воскресенський і Рабцевич вийшли на свободу наступного дня після візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до СІЗО КДБ і зустрічі з політв'язнями, в якій вони брали участь.

За словами Воскресенського, зустріч із Лукашенком, хоч і проходила місцями на підвищених тонах, але закінчилася конструктивно.

Бізнесмен сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і викласти підходи щодо звільнення ряду осіб, які "виявилися не такими суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".

Рабцевич має намір продовжувати займатися бізнесом, тому що в структурі Парку високих технологій "створені всі умови, щоб платити нормальні зарплати, розвиватися, будувати майбутнє разом".

Що передувало: У суботу, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся у слідчому ізоляторі КДБ із затриманими представниками Координаційної ради та об'єднаного штабу опозиції.

За останні сім днів в ефірі телеканалу ОНТ двічі з'являлися інтерв'ю з Юрієм Воскресенським. Його дружина, коментуючи висловлювання бізнесмена, припустила, що на чоловіка чинився тиск.

Теми: БілорусьЛукашенкоСІЗО


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