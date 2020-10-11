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Двоих участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

Воскресенье, 11 октября 2020, 23:08
Двоих участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения, они вышли на свободу.

Источник: TUT.BY со ссылкой на "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1"

Детали: Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу на следующий день после визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречи с политзаключенными, в которой они принимали участие.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".

Что предшествовало: В субботу, 10 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

За последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появлялись интервью с Юрием Воскресенским. Его жена, комментируя высказывания бизнесмена, допустила, что на мужа было оказано давление.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкоСИЗО
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