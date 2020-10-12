Буковина: одужань від коронавірусу у три рази менше, ніж нових хворих
Понеділок, 12 жовтня 2020, 00:21
11 жовтня в Чернівецькій області виявили 169 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 53 пацієнта.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: За добу лабораторія області перевірила 376 зразків. Загалом же на Буковині вже зареєстрували 16 488 випадків захворювання.
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