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Буковина: одужань від коронавірусу у три рази менше, ніж нових хворих

Понеділок, 12 жовтня 2020, 00:21

11 жовтня в Чернівецькій області виявили 169 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 53 пацієнта.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За добу лабораторія області перевірила 376 зразків. Загалом же на Буковині вже зареєстрували 16 488 випадків захворювання.

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Теми: коронавірус


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