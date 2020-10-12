Буковина: выздоровлений от коронавируса в три раза меньше, чем новых больных
Понедельник, 12 октября 2020, 00:21
11 октября в Черновицкой области обнаружили 169 новых больных коронавирусом. В этот же день выздоровели 53 пациента.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: За сутки лаборатория области проверила 376 образцов. Всего же на Буковине уже зарегистрировали 16 488 случаев заболевания.
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