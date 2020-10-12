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Війська Росії на Донбасі обстріляли позиції ООС поблизу низки населених пунктів — штаб

Понеділок, 12 жовтня 2020, 07:37

Минулої доби на Донбасі російсько-окупаційних війська обстрілювали позиції бійців ООС в районі Мар’їнки, Майорська, Зайцевого та населеного пункту Ломакине. У штабі повідомили, що "ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю" українських захисників.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 11 жовтня, у районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Мар’їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого – зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине.

Від початку поточної доби, 12 жовтня, противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".

Теми: ООСДонбасокупаціяРосія


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