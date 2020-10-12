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Войска РФ на Донбассе обстреляли позиции ООС вблизи ряда населенных пунктов — штаб

Понедельник, 12 октября 2020, 07:37

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационных войск обстреливали позиции бойцов ООС в районе Марьинки, Майорская Зайцев и населенного пункта Ломакино. В штабе сообщили, что "враждебные обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью" украинских защитников.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорская и зайцев - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано".

Темы: ООСДонбассоккупацияРосcия
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