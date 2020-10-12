COVID забрав життя 17-річного українця
Понеділок, 12 жовтня 2020, 09:32
В Україні померла ще одна дитина, яка захворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, маючи іншу хворобу.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу
Пряма мова: "За останню добу в Україні зафіксовано 43 летальних випадки, серед яких одна дитина — це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання"
Деталі: Це вже третій випадок серед неповнолітніх у нашій країні із початку пандемії, адже 24 вересня Степанов повідомляв про другий летальний випадок від коронавірусної хвороби серед дітей.
Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 5 015 смертей від ускладнень COVID-19.
Усього з початку березня було виявлено 265 454 випадків захворювання, 114 410 осіб одужали від коронавірусу.