COVID забрав життя 17-річного українця

В Україні померла ще одна дитина, яка захворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, маючи іншу важку хворобу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За останню добу в Україні зафіксовано 43 летальних випадки, серед яких одна дитина — це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання"

Деталі: Це вже третій випадок серед неповнолітніх у нашій країні із початку пандемії, адже 24 вересня Степанов повідомляв про другий летальний випадок від коронавірусної хвороби серед дітей.

Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 5 015 смертей від ускладнень COVID-19.

Усього з початку березня було виявлено 265 454 випадків захворювання, 114 410 осіб одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 16 612 дітей і 17 922 медпрацівники, за останню добу - 235 дітей і 166 медпрацівників.