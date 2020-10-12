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COVID забрав життя 17-річного українця

Понеділок, 12 жовтня 2020, 09:32
COVID забрав життя 17-річного українця

В Україні померла ще одна дитина, яка захворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, маючи іншу важку хворобу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "За останню добу в Україні зафіксовано 43 летальних випадки, серед яких одна дитина — це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання"

Деталі: Це вже третій випадок серед неповнолітніх у нашій країні із початку пандемії, адже 24 вересня Степанов повідомляв про другий летальний випадок від коронавірусної хвороби серед дітей.

Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 5 015 смертей від ускладнень COVID-19.

Усього з початку березня було виявлено 265 454 випадків захворювання, 114 410 осіб одужали від коронавірусу.

За весь час пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 16 612 дітей і 17 922 медпрацівники, за останню добу - 235 дітей і 166 медпрацівників.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміямедициназдоров'я
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