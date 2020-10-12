COVID унес жизнь 17-летнего украинца
Понедельник, 12 октября 2020, 09:32
В Украине умер еще один ребенок, заболевший коронавирусной болезнью COVID-19 при другом тяжелом заболевании.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге
Прямая речь: "За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, среди которых один ребенок - это парень 17 лет, он имел онкологическое заболевание".
Детали: Это уже третий случай среди несовершеннолетних в нашей стране с начала пандемии, ведь 24 сентября Степанов сообщал о втором летальном случае от коронавирусной болезни среди детей.
По состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано 5015 смертей от осложнений COVID-19.
Всего с начала марта было обнаружено 265 454 случаев заболевания, 114 410 человек выздоровели от коронавируса.