COVID унес жизнь 17-летнего украинца

В Украине умер еще один ребенок, заболевший коронавирусной болезнью COVID-19 при другом тяжелом заболевании.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, среди которых один ребенок - это парень 17 лет, он имел онкологическое заболевание".

Детали: Это уже третий случай среди несовершеннолетних в нашей стране с начала пандемии, ведь 24 сентября Степанов сообщал о втором летальном случае от коронавирусной болезни среди детей.

По состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано 5015 смертей от осложнений COVID-19.

Всего с начала марта было обнаружено 265 454 случаев заболевания, 114 410 человек выздоровели от коронавируса.