У мережі підловили сторінки, які хвалили Пальчевського, а потім почали його "мочити"

Мережа з трьох Facebook-сторінок спочатку синхронно підтримувала бізнесмена й телеведучого Андрія Пальчевського на виборах мера Києва, а потім раптово змінила хвалебні відгуки на дискредитацію.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА"

Дослівно: "Досліджуючи в березні 2020 року зв’язки між найпопулярнішими сторінками українського Facebook, ми виявили кілька мереж - груп сторінок, які діють синхронно і часто поширюють однаковий контент. Одна з цих мереж, що складається з трьох сторінок - Украина Онлайн, Свободная Украина та Асоціація платників податків. Київ — активно просуває за допомогою платних дописів політика, бізнесмена й телеведучого Андрія Пальчевського".

Деталі: Зокрема, на Facebook-сторінках опублікували результати завищеного псевдо-опитування Центру суспільного розвитку "Інтер-акція", яке нібито провели у вересні 2020 року.

В "ОПОРІ" припускають, що за поширення 23 дописів у соцмережі витратили від 31 до 37,3 тисячі доларів (880-1060 тисяч гривень).

Відзначається, що майже всю рекламу націлили на Київ (70,8%), де Пальчевський бореться за крісло мера, та Київську область (21,7%), де "Перемога Пальчевського" балотується до місцевих рад.

Сторінка Асоціація платників податків. Київ належить київському територіальному відділенню Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України". Її створили у листопаді 2014 року. Відповідну ГО очолює Павло Погиба.

Сторінки Украина Онлайн та Свободная Украина створили 22 червня 2020 року.

Невідомо, хто платить за цю рекламу — в дисклеймерах зазначено, що рекламодавцями є ці сторінки.

На всіх сторінках використовують ботів для просування дописів.

Поки в "Опорі" готували матеріал, усі три сторінки раптово припинили трансляцію хвалебних відгуків про Пальчевського та почали публікувати протилежну інформацію, присвячену його дискредитації.

Зокрема, сторінки Свободная Украина та Асоціація платників податків. Київ, які два тижні тому поширювали фейкові опитування на користь Пальчевського, тепер звинуватили його у цьому та напророчили "крах на місцевих виборах".

Відзначається, що крім мережі сторінок, пов’язаних з Пальчевським, ОПОРА виявила ще одну схожу мережу, яка працює в інтересах глави політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.