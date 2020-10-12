В сети подловили страницы, которые сначала хвалили Пальчевского, а потом начали его "мочить"

Сеть из трех Facebook-страниц сначала синхронно поддерживала бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского на выборах мэра Киева, а затем внезапно изменила хвалебные отзывы на дискредитацию.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА"

Дословно: "Исследуя в марте 2020 года связи между самыми популярными страницами украинского Facebook, мы обнаружили несколько сетей - групп страниц, которые действуют синхронно и часто распространяют одинаковый контент. Одна из этих сетей, состоит из трех страниц - Украина Онлайн, Свободная Украина та Асоціація платників податків. Київ - активно продвигает с помощью платных сообщений политика, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского".

Детали: В частности, на Facebook-страницах опубликовали результаты завышенного псевдо-опроса Центра общественного развития "Интер-акция", которое якобы провели в сентябре 2020 года.

В "ОПОРЕ" предполагают, что за распространение 23 сообщений в соцсети потратили от 31 до 37,3 тысячи долларов (880-1060 тысяч гривен).

Отмечается, что почти всю рекламу нацелили на Киев (70,8%), где Пальчевский борется за кресло мэра, и Киевскую область (21,7%), где "Перемога Пальчевского" баллотируется в местные советы.

Страница Ассоциация налогоплательщиков.Киев принадлежит киевскому территориальному отделению Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины". Ее создали в ноябре 2014 года. Соответствующее ОО возглавляет Павел Погиба.

Страницы Украина Oнлайн и Свободная Украина создали 22 июня 2020 года.

Неизвестно, кто платит за эту рекламу - в дисклеймере указано, что рекламодателями являются эти страницы.

На всех страницах используют ботов для продвижения сообщений.

Пока в "Опоре" готовили материал, все три страницы внезапно прекратили трансляцию хвалебных отзывов о Пальчевском и начали публиковать противоположную информацию, посвященную его дискредитации.

В частности, страницы Свободная Украина и Ассоциация налогоплательщиков.Киев, которые две недели назад распространяли фейковый опрос в пользу Пальчевский, теперь обвинили его в этом и предсказали "крах на местных выборах".

Отмечается, что кроме сети страниц, связанных с Пальчевским ОПОРА обнаружила еще одну похожую сеть, которая работает в интересах главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.