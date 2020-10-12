Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може почати поставки своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Україну, якщо та виявить таке бажання.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву, зроблену Пєсковим перед журналістами

Пряма мова: "Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче... Головне - зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян або не хоче... Необхідно бажання України отримати цю вакцину".

Деталі: Прес-секретар зауважив, що незабаром настане період масового виробництва цих медикаментів в Росії. За його словами, вакцини в країні достатньо, також по цій лінії ведеться співпраця і з іншими державами.

Передісторія: Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу не виключив президент РФ Володимир Путін. На зустрічі 6 жовтня з головою політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком він зазначив, що для цього необхідний запит від офіційного Києва.

Водночас офіційний Київ не розглядає можливість імпорту російських вакцин.