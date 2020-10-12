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У Кремлі назвали умову для поставок російської вакцини від Covid в Україну

Понеділок, 12 жовтня 2020, 14:02

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія може почати поставки своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Україну, якщо та виявить таке бажання.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву, зроблену Пєсковим перед журналістами

Пряма мова: "Україна поки не виявляла бажання і не говорила, що вона хоче і як вона хоче... Головне - зрозуміти, хоче цього Україна для своїх громадян або не хоче... Необхідно бажання України отримати цю вакцину".

Деталі: Прес-секретар зауважив, що незабаром настане період масового виробництва цих медикаментів в Росії. За його словами, вакцини в країні достатньо, також по цій лінії ведеться співпраця і з іншими державами.

Передісторія: Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу не виключив президент РФ Володимир Путін. На зустрічі 6 жовтня з головою політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком він зазначив, що для цього необхідний запит від офіційного Києва.

"Відразу можу сказати, що така можливість існує. Потрібно, щоб офіційна влада України відповідним чином сформулювала свої запити, свої потреби. Ми до цієї роботи готові, незважаючи ні на які політичні складності. Все-таки це питання чисто гуманітарного характеру, питання охорони здоров'я, питання турботи про людей, які небайдужі як Росії, так і Україні", - заявив тоді він.

Теми: РосіяУкраїнамедицинакоронавірус


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