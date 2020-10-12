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В Кремле назвали условие поставки в Украину вакцины, о которой просил Медведчук

Понедельник, 12 октября 2020, 14:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может начать поставки своей вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украину, если та изъявит такое желание.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное Песковым перед журналистами

Прямая речь: "Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет… Главное - понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет… Необходимо желание Украины получить эту вакцину".

Детали: Пресс-секретарь заметил, что вскоре наступит период массового производства этих медикаментов в России. По его словам, вакцины в стране достаточно, также по этой линии ведется сотрудничество и с другими государствами.

Предыстория: Ранее возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса не исключил президент РФ Владимир Путин. На встрече 6 октября с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком он отметил, что для этого необходим запрос от официального Киева.

В то же время официальный Киев не рассматривает возможность импорта российских вакцин.

Темы: РосcияУкраинамедицинакоронавирус


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