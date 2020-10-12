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Силовики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

Понеділок, 12 жовтня 2020, 16:50
Силовики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників
Радіо Свобода

МВС Білорусі випустило відеозвернення, в якому йдеться, що силовики будуть застосовувати проти протестувальників спецзасоби і бойову зброю "в разі необхідності".

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич

Деталі: Представник МВС РБ заявив, що силовики відзначають "поступове згасання протестного руху, але його радикалізацію".

За твердженням Казачкевича, на акції минулу неділі в Мінську "вдень це були камені і пляшки, ножі і заточки, а вже до ночі - барикади і палаючі покришки".

Пряма мова: "Ми зіткнулися не просто з агресією, а з групами бойовиків, радикалів, анархістів, футбольних фанатів. Очевидно що Білорусь намагаються увергнути у хаос 90-х... змусити пройти сумний шлях республік, які пережили кольорові революції.

Від імені МВС заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні. Співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ в разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю".

Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю було затримано більше 6 сотень людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

Українська правда

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Теми: Білорусь
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