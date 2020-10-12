Силовики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в "в случае необходимости".

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Геннадия Казакевича

Детали: Представитель МВД РБ заявил, что силовики отмечают "постепенное затухание протестного движения, но его радикализацию".

По утверждению Казачкевича, что на акции в минувшее воскресенье в Минске "днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки".

Прямая речь: "Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х… заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции.

От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье были задержаны более 6 сотен людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.