Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

Понедельник, 12 октября 2020, 16:50
Силовики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих
Радио Свобода

МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в "в случае необходимости".

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Геннадия Казакевича

Детали: Представитель МВД РБ заявил, что силовики отмечают "постепенное затухание протестного движения, но его радикализацию".

По утверждению Казачкевича, что на акции в минувшее воскресенье в Минске "днем это были летящие камни и бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки".

Прямая речь: "Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х… заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции.  

От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье были задержаны более 6 сотен людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

Украинская правда
Темы: Беларусь
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...