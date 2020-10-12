Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У ЄС ухвалили рекомендації для покращення умов праці сезонних працівників

Понеділок, 12 жовтня 2020, 17:36

Рада Європейського Союзу ухвалила низку рекомендацій щодо покращення умов роботи та проживання сезонних працівників у ЄС, зокрема і з третіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ був затверджений на засіданні у понеділок.

"Рада прийняла висновки, які визнають, що сезонні та інші мобільні працівники по всьому ЄС часто піддаються несприятливим умовам праці та життя та ризику експлуатації, і їм не надається достатня інформація щодо відповідальності та прав", - йдеться у документі.

Рада пропонує державам-членам, відповідно до їх компетенції та національних обставин, повністю виконувати законодавство ЄС та національне законодавство, зокрема у сферах свободи пересування робітників та свободи надавати послуги, працевлаштування громадян третіх країн як сезонних працівників, а також щодо умов праці та життя.

Рада наголошує на важливості інформації та консультування та пропонує державам-членам надавати інформацію мовою працівників або принаймні мовою, яку вони розуміють.

Рада також пропонує державам-членам вивчити можливість встановлення конкретних вимог до агентств з тимчасової роботи та найму, щоб забезпечити дотримання ними мінімальних стандартів якості відповідно до національного законодавства та законодавства ЄС та, коли це доречно, колективних договорів.

Європейській комісії пропонується провести дослідження для збору даних про сезонні роботи в ЄС та визначити основні виклики, в тому числі, де це можливо, під час пандемії COVID-19, щоб оцінити сфери, де захист сезонних працівників слід вдосконалити.

Теми: ЄСробота


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Зеленський відповів, чи хоче перемоги Байдена над Трампом

Порошенка виписали з лікарні

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

Усі новини...
ЄС
У ЄС домовились про санкції проти Росії через отруєння Навального - ЗМІ
ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка
У Зеленського бачать три варіанти отримання вакцини від COVID
Останні новини
18:39
Бойовики стріляли з гранатометів біля Авдіївки, втрат немає – штаб
18:39
фотоНа Харківщині кандидат у мери від "Слуги народу" проводив безкоштовні тести на COVID-19
18:28
Вкладникам банку "Аркада" уже виплатили понад 100 мільйонів
18:01
Як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену
18:00
"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший ЖК "Укрбуду"
17:55
Падіння ВВП України за підсумками 8 місяців сповільнилось до 5,8% – Мінекономіки
17:44
Укроборонпром: Договір з Гладковським щодо бронемобілів уклало попереднє керівництво
17:42
Гривня втратила позиції на міжбанку
17:39
фото, відео"Бабусі з народом": пенсіонери Білорусі знову вийшли на марш протесту
17:36
У ЄС ухвалили рекомендації для покращення умов праці сезонних працівників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!