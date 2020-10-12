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У ЄС ухвалили рекомендації для покращення умов праці сезонних працівників

Понеділок, 12 жовтня 2020, 17:36

Рада Європейського Союзу ухвалила низку рекомендацій щодо покращення умов роботи та проживання сезонних працівників у ЄС, зокрема і з третіх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ був затверджений на засіданні у понеділок.

"Рада прийняла висновки, які визнають, що сезонні та інші мобільні працівники по всьому ЄС часто піддаються несприятливим умовам праці та життя та ризику експлуатації, і їм не надається достатня інформація щодо відповідальності та прав", - йдеться у документі.

Рада пропонує державам-членам, відповідно до їх компетенції та національних обставин, повністю виконувати законодавство ЄС та національне законодавство, зокрема у сферах свободи пересування робітників та свободи надавати послуги, працевлаштування громадян третіх країн як сезонних працівників, а також щодо умов праці та життя.

Рада наголошує на важливості інформації та консультування та пропонує державам-членам надавати інформацію мовою працівників або принаймні мовою, яку вони розуміють.

Рада також пропонує державам-членам вивчити можливість встановлення конкретних вимог до агентств з тимчасової роботи та найму, щоб забезпечити дотримання ними мінімальних стандартів якості відповідно до національного законодавства та законодавства ЄС та, коли це доречно, колективних договорів.

Європейській комісії пропонується провести дослідження для збору даних про сезонні роботи в ЄС та визначити основні виклики, в тому числі, де це можливо, під час пандемії COVID-19, щоб оцінити сфери, де захист сезонних працівників слід вдосконалити.

Теми: ЄСробота
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