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В ЕС приняли рекомендации для улучшения условий труда сезонных работников

Понедельник, 12 октября 2020, 17:36

Совет Европейского Союза принял ряд рекомендаций по улучшению условий работы и проживания сезонных работников в ЕС, в том числе и из третьих стран.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ был утвержден на заседании в понедельник.

"Совет принял выводы, которые признают, что сезонные и другие мобильные работники по всему ЕС часто подвергаются неблагоприятным условиям труда и жизни и риска эксплуатации, и им не предоставляется достаточная информация об ответственности и правах", - говорится в документе.

Совет предлагает государствам-членам, в соответствии с их компетенцией и национальными особенностями, полностью выполнять законодательство ЕС и национальное законодательство, в частности в сферах свободы передвижения рабочих и свободы предоставлять услуги, трудоустройства граждан третьих стран как сезонных работников, а также об условиях труда и жизни.

Совет подчеркивает важность информации и консультирования и предлагает государствам-членам предоставлять информацию на языке работников или по крайней мере на языке, который они понимают.

Совет предлагает государствам-членам изучить возможность установления конкретных требований к агентствам по временной работе и найму, чтобы обеспечить соблюдение ими минимальных стандартов качества в соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС и, когда это уместно, коллективных договоров.

Европейской комиссии предлагается провести исследования для сбора данных о сезонных работах в ЕС и определить основные вызовы, в том числе, где это возможно, во время пандемии COVID-19, чтобы оценить сферы, где защиту сезонных работников следует усовершенствовать.

Темы: ЕСробота


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