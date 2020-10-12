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"Бабусі з народом": пенсіонери Білорусі знову вийшли на марш протесту

Понеділок, 12 жовтня 2020, 17:39
Бабусі з народом: пенсіонери Білорусі знову вийшли на марш протесту
TUT.by

Після жорстокого розгону недільної акції протесту в Мінську 12 жовтня пенсіонери в різних містах Білорусі зібралися на акції протесту.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Відомо про акції в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові, Ліді.

 
 

Це другий "Марш пенсіонерів" у Мінську, перший пройшов 5 жовтня. О 15.00 пенсіонери знову зібралися на площі Незалежності.

Скандуючи "Це наше місто", "Іди геть!", "Верым, можам, пераможам" та інші гасла, вони пішли головним проспектом столиці. Водії вітають їх сигналами.

Нагадаємо: У Білорусі за минулу добу 11 жовтня затримали 731 громадян, а 570 осіб помістили в місця тимчасового утримання.

Вже два місяці в Білорусі не вщухають багатотисячні протести проти режиму Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років, а 9 серпня фальсифікував чергові вибори президента. Протестувальники наголошують, що їхній протест мирний, але силовики непропорційно застосовують силу. Після останньої акції протесту в Мінську МВС Білорусі попередило, що може застосовувати бойову зброю.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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