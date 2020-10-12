Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

"Бабусі з народом": пенсіонери Білорусі знову вийшли на марш протесту

Понеділок, 12 жовтня 2020, 17:39
TUT.by

Після жорстокого розгону недільної акції протесту в Мінську 12 жовтня пенсіонери в різних містах Білорусі зібралися на акції протесту.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.by

Деталі: Відомо про акції в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові, Ліді.

 
 

Це другий "Марш пенсіонерів" у Мінську, перший пройшов 5 жовтня. О 15.00 пенсіонери знову зібралися на площі Незалежності.

Скандуючи "Це наше місто", "Іди геть!", "Верым, можам, пераможам" та інші гасла, вони пішли головним проспектом столиці. Водії вітають їх сигналами.

Нагадаємо: У Білорусі за минулу добу 11 жовтня затримали 731 громадян, а 570 осіб помістили в місця тимчасового утримання.

Вже два місяці в Білорусі не вщухають багатотисячні протести проти режиму Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років, а 9 серпня фальсифікував чергові вибори президента. Протестувальники наголошують, що їхній протест мирний, але силовики непропорційно застосовують силу. Після останньої акції протесту в Мінську МВС Білорусі попередило, що може застосовувати бойову зброю.

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Зеленський відповів, чи хоче перемоги Байдена над Трампом

Порошенка виписали з лікарні

Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина

Зеленський дав Венедіктовій час до нового року

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі за минулу добу затримали більше 700 людей
Силовики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників
Тихановська звернулася до білорусів: Ми змусили їх слухати нас
Останні новини
18:39
Бойовики стріляли з гранатометів біля Авдіївки, втрат немає – штаб
18:39
фотоНа Харківщині кандидат у мери від "Слуги народу" проводив безкоштовні тести на COVID-19
18:28
Вкладникам банку "Аркада" уже виплатили понад 100 мільйонів
18:01
Як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену
18:00
"Київміськбуд" прийняв на баланс найбільший ЖК "Укрбуду"
17:55
Падіння ВВП України за підсумками 8 місяців сповільнилось до 5,8% – Мінекономіки
17:44
Укроборонпром: Договір з Гладковським щодо бронемобілів уклало попереднє керівництво
17:42
Гривня втратила позиції на міжбанку
17:39
фото, відео"Бабусі з народом": пенсіонери Білорусі знову вийшли на марш протесту
17:36
У ЄС ухвалили рекомендації для покращення умов праці сезонних працівників
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!