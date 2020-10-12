"Бабушки с народом": пенсионеры Беларуси снова вышли на марш протеста

После жестокого разгона воскресной акции протеста в Минске 12 октября пенсионеры в разных городах Беларуси собрались на акции протеста.

Источик: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Известно об акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Лиде.

Это второй "Марш пенсионеров" в Минске, первый прошел 5 октября. В 15.00 пенсионеры снова собрались на площади Независимости.

Скандируя "Это наш город", "Уходи!", "Верым, можам, пераможам" и другие лозунги, они пошли по главному проспекту столицы. Водители приветствуют их сигналами.

Напомним: В Беларуси за минувшие сутки 11 октября задержали 731 граждан, а 570 человек поместили в места временного содержания.

Уже два месяца в Беларуси не утихают многотысячные протесты против режима Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет, а 9 августа фальсифицировал очередные выборы президента. Протестующие подчеркивают, что их протест мирный, но силовики непропорционально применяют силу. После последней акции протеста в Минске МВД Беларуси предупредило, что может применять боевое оружие.