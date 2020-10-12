Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бабушки с народом": пенсионеры Беларуси снова вышли на марш протеста

Понедельник, 12 октября 2020, 17:39
Бабушки с народом: пенсионеры Беларуси снова вышли на марш протеста
TUT.by

После жестокого разгона воскресной акции протеста в Минске 12 октября пенсионеры в разных городах Беларуси собрались на акции протеста.

Источик: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Известно об акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Лиде.

 
 

Это второй "Марш пенсионеров" в Минске, первый прошел 5 октября. В 15.00 пенсионеры снова собрались на площади Независимости.

Скандируя "Это наш город", "Уходи!", "Верым, можам, пераможам" и другие лозунги, они пошли по главному проспекту столицы. Водители приветствуют их сигналами.

Напомним: В Беларуси за минувшие сутки 11 октября задержали 731 граждан, а 570 человек поместили в места временного содержания.

Уже два месяца в Беларуси не утихают многотысячные протесты против режима Александра Лукашенко, который руководит страной 26 лет, а 9 августа фальсифицировал очередные выборы президента. Протестующие подчеркивают, что их протест мирный, но силовики непропорционально применяют силу. После последней акции протеста в Минске МВД Беларуси предупредило, что может применять боевое оружие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: