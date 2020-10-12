На Харківщині кандидат у мери від "слуг" проводив безкоштовні тести на COVID-19 – "Опора"

Кандидат на посаду Дергачівського міського голови Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус. При цьому була присутня партійна символіка "Слуги народу".

Джерело: "Опора", сторінка у Facebook кандидата в депутати Дергачівської міської ради від "Слуга народу" Дмитра Дончака.

Дослівно: "За ініціативи та підтримки кандидата на посаду Дергачівського міського голови Жидкова Костянтина Сергійовича проводяться аналіз крові (ІФА-тест на коронавірус).

Деталі: В оголошеннях написано, що тести будуть робити в місті Дергачі, селі Цупівка, селищах Прудянка та Слатине.

На розміщених в мережі світлинах зображені люди, які здають кров для проведення ІФА тесту на коронавірус в спеціально обладнаному мініавтобусі, на якому розміщені наліпки з написом "Слуга народу", виконані в кольорах партії.

Окрім цього, зазначає "Опора", на світлинах, розміщених на Фейсбук сторінці "Ирина Позднякова" 7 жовтня 2020 року в селі Прудянка, був зображений Костянтин Жидков на фоні агітаційного напису "Об’єднана громада – єдина команда. За Жидкова" на автобусі біля якого брали кров на аналізи.

"Опора" звернулася за коментарем до самого Костянтина Жидкова, але, як тільки той дослухав питання, то поклав слухавку і більше на дзвінки не відповідав.

Чому це важливо: Відповідно до ч.6 ст. 57 Виборчого кодексу забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, такі як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), партію (місцеву організацію партії) або згадуванням імені кандидата, назви партії (місцевої організації партії), символіки партії.

Передвиборна агітація або надання виборцям…, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата, згадуванням імені такого кандидата або партійної символіки, вважається підкупом виборців.

Нагадаємо: Кандидат у мери Одеси Геннадій Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради.