На Харьковщине кандидат в мэры от "слуг" проводил бесплатные тесты на COVID-19 – "Опора"

Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. При этом присутствовала партийная символика "Слуги народа".

Источник: "Опора", страница в Facebook кандидата в депутаты Дергачевского городского совета от "Слуга народа" Дмитрия Дончака.

Дословно: "По инициативе и поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича проводятся анализ крови (ИФА-тест на коронавирус).

Детали: В объявлениях написано, что тесты будут делать в городе Дергачи, селе Цуповка, поселках Прудянка и Слатино.

На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа", выполненные в цветах партии.

Кроме этого, отмечает "Опора", на фотографиях, размещенных на Фейсбук странице "Ирина Позднякова" 7 октября 2020 в селе Прудянка был изображен Константин Жидков на фоне агитационной надписи "Объединенная община - единая команда. За Жидкова" на автобусе, в котором брали кровь на анализы.

Почему это важно: В соответствии с ч.6 ст. 57 Избирательного кодекса запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, организациям независимо от их подчинения и формы собственности денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, содержащие визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании, упоминание имени или изображения кандидата, который баллотируется на выборах, такие как плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, USB-флешки, вымпелы, флаги, книги, пакеты , футболки, кепки, шарфы, зонты и другие материалы предвыборной агитации, стоимость которых не превышает 6 процентов необлагаемого минимума доходов граждан), льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых является кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии), и другие благотворительные организации, сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата (кандидатов), партию (местную организацию партии) или упоминанием имени кандидата, названия партии (местной организации партии), символики партии.

Предвыборная агитация или предоставление избирателям ..., что сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата, упоминанием имени такого кандидата или партийной символики, считается подкупом избирателей.

Напомним: Кандидат в мэры Одессы Геннадий Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета.