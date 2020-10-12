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МЗС РФ бідкається, що єврокомісар не бачить "утисків російськомовних в Україні"

Понеділок, 12 жовтня 2020, 21:40

МЗС Росії поскаржився на роботу комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович нібито через ситуацію із захистом прав національних меншин в Україні.

Джерело: МЗС Росії

Дослівно: "З жалем змушені констатувати вперте небажання Комісара приділяти в своїй роботі увагу системним порушенням прав російськомовних громадян в низці країн-членів Ради Європи.

Так, Міятович відверто замовчує кричущу ситуацію з дотриманням прав людини в Україні, де влада веде цілеспрямовану кампанію по обмеженню прав і інтересів численного російськомовного населення країни. Незважаючи на наші неодноразові звернення до Комісара, які містили конкретні приклади і свідоцтва дискримінаційного характеру мовної політики Києва і насильницької українізації всіх сфер життя суспільства, належна реакція не пішла".

Деталі: У Росії назвали підхід до роботи Міятович "таким, що суперечить принципу неупередженості", і закликали її "вжити активних заходів щодо захисту прав російськомовного населення в Україні".

Нагадаємо: Понад 52% українців вважають, що в Україні не порушуються права російськомовних громадян, при цьому 36% громадян стверджують, що права російськомовних порушуються постійно або ж в окремих випадках.

Українська правда
Теми: Росія


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