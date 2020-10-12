МИД РФ жалуется, что еврокомиссар не видит "притеснений русскоязычных в Украине"

МИД России пожаловался на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович якобы из-за ситуации с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

Источник: МИД России

Дословно: "С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы.

Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной украинизации всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала".

Детали: В России назвали подход к работе Миятович "противоречащим принципу беспристрастности", и призвали ее "предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине".

Напомним: Более 52% украинцев считают, что в Украине не нарушаются права русскоязычных граждан, при этом 36% граждан утверждают, что права русскоязычных нарушаются постоянно или в отдельных случаях.