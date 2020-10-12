Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Facebook блокуватиме спростування та фейки про Голокост

Понеділок, 12 жовтня 2020, 23:58

Соціальна мережа Facebook заявила про обмеження доступу до контенту про заперечення Голокосту в рамках програми по боротьбі з ненависницького висловлюваннями.

Джерело: Reuters, глава Facebook Марк Цукерберг у Facebook

Деталі: Facebook буде направляти людей, які шукають інформацію, пов'язану з Голокостом або його запереченням, на правдиву інформацію поза соціальною мережею.

Соцмережа посилається на дослідження, згідно з результатами якого 25% американців у віці від 18 до 39 років вважають, що Голокост - це міф чи перебільшення, деякі з них не впевнені в істинності факту геноциду єврейського народу.

Цукерберг також прокоментував це рішення в своєму акаунті. Хоча у 2018 році Цукерберг вважав "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але наголошував, що соціальним мережам не варто обмежувати контент щодо нього.

Дослівно: "Я боровся з протиріччям відстоювання свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється мінімізацією або запереченням жаху Голокосту.

Моє мислення розвинулося в міру того, як я бачив дані, що демонструють зростання насильства на ґрунті антисемітизму. Провести правильні кордони між тим, що прийнятно і що неприйнятно, непросто, але я вважаю, що з урахуванням нинішнього стану справ в світі, що це баланс".

Нагадаємо: Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Теми: facebook


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко назвав госпіталі МВС та СБУ "потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

ЄС погодився накласти санкції особисто на Лукашенка

Зеленський відповів, чи хоче перемоги Байдена над Трампом

Усі новини...
facebook
Facebook видалив три мережі акаунтів, пов’язаних із Росією
Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона
На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами через камеру
Останні новини
00:33
COVID-19 в Чернівецькій області: нових випадків вдвічі більше, ніж одужань
23:58
Facebook блокуватиме спростування та фейки про Голокост
23:26
МОЗ хоче повністю скасувати масові заходи понад 50 людей
22:36
Ляшко назвав госпіталі МВС та СБУ "потенційним резервом ліжок" для хворих на COVID-19
22:01
Новини економіки: ВВП, держбюджет-2021, аудит Академії наук
21:55
Фронтовик ООС підпалив себе на Майдані: він у комі
21:40
МЗС РФ бідкається, що єврокомісар не бачить "утисків російськомовних в Україні"
21:32
Фермерам нарахували вже 71,6 мільйонів держпідтримки – Мінекономіки
21:19
Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі
21:10
Зеленський підписав закон, який звільняє переселенців від туристичного збору
Усі новини...