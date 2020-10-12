Facebook блокуватиме спростування та фейки про Голокост

Соціальна мережа Facebook заявила про обмеження доступу до контенту про заперечення Голокосту в рамках програми по боротьбі з ненависницького висловлюваннями.

Джерело: Reuters, глава Facebook Марк Цукерберг у Facebook

Деталі: Facebook буде направляти людей, які шукають інформацію, пов'язану з Голокостом або його запереченням, на правдиву інформацію поза соціальною мережею.

Соцмережа посилається на дослідження, згідно з результатами якого 25% американців у віці від 18 до 39 років вважають, що Голокост - це міф чи перебільшення, деякі з них не впевнені в істинності факту геноциду єврейського народу.

Цукерберг також прокоментував це рішення в своєму акаунті. Хоча у 2018 році Цукерберг вважав "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але наголошував, що соціальним мережам не варто обмежувати контент щодо нього.

Дослівно: "Я боровся з протиріччям відстоювання свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється мінімізацією або запереченням жаху Голокосту.

Моє мислення розвинулося в міру того, як я бачив дані, що демонструють зростання насильства на ґрунті антисемітизму. Провести правильні кордони між тим, що прийнятно і що неприйнятно, непросто, але я вважаю, що з урахуванням нинішнього стану справ в світі, що це баланс".

Нагадаємо: Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.