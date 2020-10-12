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Facebook будет блокировать опровержения и фейки о Холокосте

Понедельник, 12 октября 2020, 23:58
Facebook будет блокировать опровержения и фейки о Холокосте

Социальная сеть Facebook заявила об ограничении доступа к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями.

Источник: Reuters, глава Facebook Марк Цукерберг в Facebook

Детали: Facebook будет направлять людей, которые ищут информацию, связанную с Холокостом или его отрицанием, на правдивую информацию вне социальной сети.

Соцсеть ссылается на исследование, согласно результатам которого 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост - это миф или преувеличения, некоторые из них не уверены в истинности факта геноцида еврейского народа.

Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте. Хотя в 2018 году Цукерберг считал "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но подчеркивал, что социальным сетям не стоило ограничивать контент.

Дословно: "Я боролся с противоречием отстаивания свободы слова и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста. 

Мое мышление развилось по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего состояния дел в мире, это баланс".

Напомним: Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Темы: facebook
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