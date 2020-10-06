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Трамп порівняв COVID-19 з грипом: Facebook видалив пост, а Twitter приховав

Вівторок, 6 жовтня 2020, 23:31
Трамп порівняв COVID-19 з грипом: Facebook видалив пост, а Twitter приховав

Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Джерело: BBC, "Голос Америки"

Деталі: Трамп написав, що США "навчилися жити" з грипом, "точно так само ми вчимося жити з Covid, який більшості населення навіть менш смертоносний".

Енді Стоун, менеджер з комунікацій з політикою в Facebook, пояснив рішення компанії прибрати це повідомлення: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність Covid-19 і видалили це повідомлення".

Адміністрація Twitter також відреагувала на аналогічний запис Трампа. Платформа приховала твіт через порушення правила про поширення потенційно шкідливої ​​інформації.

Однак користувачі все ще можуть прочитати твіт, над яким стоїть позначка з попередженням, відсутні коментарі, лайки та ретвіти.

 

Лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що президент Дональд Трамп повідомив про "відсутність у нього симптомів" COVID-19.

Пряма мова Конлі: "Цього ранку команда лікарів президента зустрілась із ним в резиденції. Перша його ніч вдома була спокійною. І сьогодні він нам сказав про відсутність симптомів".

Довідково: Станом на 6 жовтня у США померли від коронавірусу понад 215 тисяч людей, а всього заражень нарахували майже 7,7 мільйонів. 

Що було раніше: Увечері 5 жовтня Трамп заявив, що почуває себе "краще, ніж 20 років тому" та виписується з лікарні. Згодом його переправили на гелікоптері до адміністрації. 

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампзаявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центрВолтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАкоронавірусепідеміягрип
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