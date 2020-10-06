Трамп порівняв COVID-19 з грипом: Facebook видалив пост, а Twitter приховав
Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.
Джерело: BBC, "Голос Америки"
Деталі: Трамп написав, що США "навчилися жити" з грипом, "точно так само ми вчимося жити з Covid, який більшості населення навіть менш смертоносний".
Енді Стоун, менеджер з комунікацій з політикою в Facebook, пояснив рішення компанії прибрати це повідомлення: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність Covid-19 і видалили це повідомлення".
Адміністрація Twitter також відреагувала на аналогічний запис Трампа. Платформа приховала твіт через порушення правила про поширення потенційно шкідливої інформації.
Однак користувачі все ще можуть прочитати твіт, над яким стоїть позначка з попередженням, відсутні коментарі, лайки та ретвіти.
Лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що президент Дональд Трамп повідомив про "відсутність у нього симптомів" COVID-19.
Пряма мова Конлі: "Цього ранку команда лікарів президента зустрілась із ним в резиденції. Перша його ніч вдома була спокійною. І сьогодні він нам сказав про відсутність симптомів".
Довідково: Станом на 6 жовтня у США померли від коронавірусу понад 215 тисяч людей, а всього заражень нарахували майже 7,7 мільйонів.
Що було раніше: Увечері 5 жовтня Трамп заявив, що почуває себе "краще, ніж 20 років тому" та виписується з лікарні. Згодом його переправили на гелікоптері до адміністрації.
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампзаявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центрВолтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.