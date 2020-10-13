Microsoft заявила про зрив масштабної кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США

Американська корпорація Microsoft заявила, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла вплинути на президентські вибори в США

Джерело: CNN

Деталі: За словами віце-президента компанії з безпеки Тома Берта, Microsoft відключила сервери ботнету Trickbot. Хакери використовували його для розповсюдження програм-вимагачів, а також запуску інших кібератак.

У корпорації вважають, що зловмисники могли використовувати програми-викрадачі, щоб заразити комп'ютери зі списками виборців або результатами виборів, після чого в установлений час почати "сіяти хаос і недовіра".

За даними Microsoft, з 2016 року Trickbot заразив понад мільйони комп'ютерів по всьому світу. Дослідження показали, що послугами ботнету користувалися як держави, так і кримінальні угруповання.