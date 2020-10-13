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Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США

Вторник, 13 октября 2020, 05:15

Американская корпорация Microsoft заявила, что предупредила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на президентские выборы в США

Источник: CNN

Детали: По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также запуска других кибератак.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".

По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил более миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

Что предшествовало: 5 августа глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

Справка: Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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Темы: СШАвиборы
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