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Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця

Вівторок, 13 жовтня 2020, 06:19

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що припинила випробування своєї вакцини від COVID-19 через невідоме захворювання у одного з добровольців. 

Джерело: CNN

Деталі: У компанії повідомили, що наразі аналізують стан хворого. Всього на третьому етапі випробування вакцини до дослідження залучають 60 000 добровольців з різних країн.

Очікується, що вакцина компанії буде готова до початку 2021 року.

Теми: коронавірусвакцинаціякарантин


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