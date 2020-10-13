Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що припинила випробування своєї вакцини від COVID-19 через невідоме захворювання у одного з добровольців.

Джерело: CNN

Деталі: У компанії повідомили, що наразі аналізують стан хворого. Всього на третьому етапі випробування вакцини до дослідження залучають 60 000 добровольців з різних країн.

Очікується, що вакцина компанії буде готова до початку 2021 року.

Нагадаємо: 12 жовтня у світі COVID-19 виявили у 287 тисяч людей. Всього від початку пандемії діагностовано 38 мільйонів випадків зараження.

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