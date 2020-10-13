Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що припинила випробування своєї вакцини від COVID-19 через невідоме захворювання у одного з добровольців.

Джерело: CNN

Деталі: У компанії повідомили, що наразі аналізують стан хворого. Всього на третьому етапі випробування вакцини до дослідження залучають 60 000 добровольців з різних країн.

Очікується, що вакцина компанії буде готова до початку 2021 року.