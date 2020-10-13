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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни у добровольца

Вторник, 13 октября 2020, 06:19

Компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратила испытания своей вакцины от COVID-19 из-за заболевания у одного из добровольцев.

Источник: CNN

Детали: В компании сообщили, что сейчас анализируют состояние больного. Всего на третьем этапе испытания вакцины к исследованию привлекают 60 000 добровольцев из разных стран.

Ожидается, что вакцина компании будет готова к началу 2021 года.

Напомним: 12 октября в мире COVID-19 обнаружили у 287 000 человек. Всего с начала пандемии диагностировано 38 миллионов случаев заражения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусвакцинациякарантин
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