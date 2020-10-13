Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни у добровольца
Вторник, 13 октября 2020, 06:19
Компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратила испытания своей вакцины от COVID-19 из-за заболевания у одного из добровольцев.
Источник: CNN
Детали: В компании сообщили, что сейчас анализируют состояние больного. Всего на третьем этапе испытания вакцины к исследованию привлекают 60 000 добровольцев из разных стран.
Ожидается, что вакцина компании будет готова к началу 2021 года.