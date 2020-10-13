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На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії

Вівторок, 13 жовтня 2020, 07:10

Минулої доби збройні формування Росії на Донбасі 7 разі порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували".

Теми: ООСРосіяокупація


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