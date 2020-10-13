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На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны формирований РФ

Вторник, 13 октября 2020, 07:10

За прошедшие сутки вооруженные формирования России 7 случае нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "12 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта майорских - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганское, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельно враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли".

Темы: ООСРосcияоккупация


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