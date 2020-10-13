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Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

Вівторок, 13 жовтня 2020, 09:52
Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

Джерело: Зеленський у відеозверненні 13 жовтня, співрозмовник "Української правди" в Офісі президента

Пряма мова президента: "25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку.

Не політика з високих кабінетів, не незалежних експертів з телешоу, не агентів з інших держав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь важлива? Тому, що буде так, як вирішиш ти".

Деталі: Зеленський закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і зробити свій вибір.

Президент не сказав, про які 5 важливих питань іде мова, але пообіцяв озвучити це пізніше.

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Передісторія:

  • На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад. 
  • Депутати фракції "Слуга народу" пропонували Верховній Раді передбачити можливість проведення в день виборів опитувань громадської думки на всій території України або в окремих її місцевостях під егідою Центральної виборчої комісії, але такого рішення парламент не ухвалював. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийопитування
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