Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 13 жовтня, співрозмовник "Української правди" в Офісі президента

Пряма мова президента: "25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку.

Не політика з високих кабінетів, не незалежних експертів з телешоу, не агентів з інших держав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь важлива? Тому, що буде так, як вирішиш ти".

Деталі: Зеленський закликав українців прийти на виборчі дільниці 25 жовтня і зробити свій вибір.

Президент не сказав, про які 5 важливих питань іде мова, але пообіцяв озвучити це пізніше.

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

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