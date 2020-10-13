Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Источник: Зеленский в видеообращении 13 октября

Прямая речь: "25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение.

Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты".

Детали: Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и сделать свой выбор.

Президент не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал озвучить это позже.

Предыстория:

На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.



