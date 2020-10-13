Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября

Вторник, 13 октября 2020, 09:52
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Источник: Зеленский в видеообращении 13 октября

Прямая речь: "25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение.

Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты".

Детали: Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и сделать свой выбор.

Президент не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал озвучить это позже.

Предыстория:

  • На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.


 

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID приносит все больше потерь: за сутки в Украине - 107 смертей

МОЗ снова изменит критерии "красной зоны" и перепрофилирует ведомственные больницы из-за COVID

Новости 12 октября: заявления Зеленского, боевое оружие на протестах в Беларуси

Судья Вовк из Печерского суда приказал снять подозрение с судьи Вовка с ОАСК

видеоСиловики Беларуси заявили, что будут стрелять боевыми в протестующих

ЕС согласился наложить санкции лично на Лукашенко

Все новости...
Зеленский
От Януковича к Зеленскому через Порошенко. Кто такой глава Министерства образования Сергей Шкарлет
Зеленский обсудил с Дудой восстановление могилы воинов УПА на горе Монастырь
Ученые требуют от президента Зеленского усилить карантин
Последние новости
09:52
Зеленский анонсировал всенародный опрос 25 октября
09:24
Глава Еврокомиссии объявила "волну ремонтов" по всему ЕС для энергоэффективности
09:19
Украинские банки закрыли 250 отделений за квартал
08:49
COVID приносит все больше потерь: за сутки в Украине - 107 смертей
08:37
Оккупанты оставили троих крымских татар под стражей до середины января
08:23
Трамп заявил, что чувствует себя сильным после выздоровления от COVID-19
08:00
Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского, боевое оружие на протестах в Беларуси
07:10
На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны формирований РФ
06:19
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни у добровольца
05:15
Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США
Все новости...