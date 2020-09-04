"Слуги народу" хочуть, щоб у день виборів ЦВК займалася ще й опитуваннями

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують Верховній Раді передбачити можливість проведення в день виборів опитувань громадської думки на всій території України або в окремих її місцевостях під егідою Центральної виборчої комісії.

Джерело: сайт Верховної Ради, яка зареєструвала відповідний проєкт закону та 5 альтернативних до нього

Деталі: Законопроєкт №4043 про внесення змін до закону "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки внесли 3 вересня "слуги народу" Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Володимир Іванов, Олександр Качура та Андрій Стріхарський.

Нардепи "Слуги народу" пропонують доповнити закон про ЦВК статтею 23-1 "Повноваження Комісії щодо забезпечення організації підготовки і проведення опитування громадської думки".

Пропонується ухвалити, що ЦВК "забезпечує організацію підготовки і проведення опитування громадської думки у разі прийняття Кабінетом міністрів рішення про проведення такого опитування".

Кабмін визначає перелік питань, які виносяться на опитування, строки проведення такого опитування та територію проведення опитування, а ЦВК встановлює порядок "опитування громадської думки".

До переліку питань у опитуваннях громадської думки "не можуть бути включені питання щодо тимчасово окупованих територій, зокрема, питання виборів на тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія з тимчасово окупованими територіями, порядок управління такими територіями, а також питання амністії та взаємодії з державою, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою окупантом".

Опитування громадської думки "проводиться в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях", а його результати оприлюднюються на сайті ЦВК не пізніше, ніж на п‘ятий день із дня їх узагальнення.

Положення Виборчого кодексу щодо організації та проведення голосування застосовуються з урахуванням порядку опитування громадської думки, встановленого Центрвиборчкомом.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші органи й посадові особи зобов’язані сприяти ЦВК "у забезпеченні організації підготовки і проведення опитування громадської думки".

Порядок матеріально-технічного та фінансового забезпечення опитування громадської думки встановлює уряд.

Воно "може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі за рахунок коштів, передбачених міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, коштів, залучених у рамках міжнародної технічної допомоги, а також програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ".

Інші подробиці: 4 вересня депутати фракції "Голос" внесли 5 альтернативних проєктів закону, але їхні тексти поки відсутні на сайті парламенту:

4043-1 – проект закону про внесення змін до закону "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки (Макаров О.А.)

4043-2 – проект закону про внесення змін до закону про ЦВК "щодо недопущення наділення Центральної виборчої комісії невластивими повноваженнями" (Лозинський Р.М.)

4043-3 – проект закону про внесення змін до закону про ЦВК "щодо опитування громадської думки про ймовірну лояльність до держави-агресора" (Устінова О.Ю.)

4043-4 – проект закону про внесення змін до закону про ЦВК "щодо недопущення наділення Центральної виборчої комісії невластивими повноваженнями" (Юрчишин Я.Р)

4043-5 – проект закону про внесення змін до закону про ЦВК щодо опитувань громадської думки (Васильченко Г.І.)