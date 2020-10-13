Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол

Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:41
Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол
Фото КП "Київський метрополітен" з Facebook

КП "Київський метрополітен" 13 жовтня працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".  

Джерело: пресслужба підземки у Facebook

Дослівно: "У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на 1 годину".

Деталі: Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Передісторія:

  • 13 жовтня о 21:45 на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії.
  • 11 вересня Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення міжнародних матчів з глядачами.
  • УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: метроКиївфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: