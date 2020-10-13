Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол

КП "Київський метрополітен" 13 жовтня працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Джерело: пресслужба підземки у Facebook

Дослівно: "У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на 1 годину".

Деталі: Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.



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