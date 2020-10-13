Як до карантину: київське метро продовжить роботу через футбол
Вівторок, 13 жовтня 2020, 10:41
КП "Київський метрополітен" 13 жовтня працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".
Джерело: пресслужба підземки у Facebook
Дослівно: "У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на 1 годину".
Деталі: Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.
Передісторія:
- 13 жовтня о 21:45 на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії.
- 11 вересня Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення міжнародних матчів з глядачами.
- УАФ затвердила правила відвідування матчів під час карантину.
Українська правда