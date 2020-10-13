Как до карантина: киевское метро продлит работу из-за футбола

КП "Киевский метрополитен" 13 октября будет работать на 1 час дольше в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Источник: пресс-служба подземки в Facebook

Дословно: "В ночь с 13 на 14 октября работа метрополитена будет продлена на 1 час".

Детали: Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

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