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Как до карантина: киевское метро продлит работу из-за футбола

Вторник, 13 октября 2020, 10:41
Фото КП "Киевский метрополитен" с Facebook

КП "Киевский метрополитен" 13 октября будет работать на 1 час дольше в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Источник: пресс-служба подземки в Facebook

Дословно: "В ночь с 13 на 14 октября работа метрополитена будет продлена на 1 час".

Детали: Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Предыстория:

  • 13 октября в 21:45 на стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.
  • 11 сентября Министерство здравоохранения разрешило проведение международных матчей со зрителями.
  • УАФ утвердила правила посещения матчей во время карантина.

Украинская правда
Темы: метроКиевфутбол


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