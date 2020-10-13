Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

"Всенародне опитування" від Зеленського буде добровільним і в окремі урни – Лещенко

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:09

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня озвучить перше питання "всенародного опитування", яке планують провести в день виборів - голосування буде добровільним і в окремі урни волонтерів біля дільниць.

Джерело: Telegram-канал народного депутата 8-го скликання Сергія Лещенка, колишнього журналіста "Української правди"

Дослівно: "Перше питання, яке президент Володимир Зеленський виносить на всеукраїнське опитування в день місцевих виборів, озвучать у середу, 14 жовтня. В подальшому будуть озвучувати по одному питанню в день.

Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не в рамках виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля дільниць. Голосування є добровільним".

Деталі: Лещенко зазначає, що координатором проекту "опитування в день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Передісторія:

  • На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

Українська правда
Теми: опитуванняЗеленськийЛещенковибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня

COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей

МОЗ знову змінить критерії "червоної зони" і перепрофілює відомчі лікарні через COVID

Новини 12 жовтня: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі

Суддя Вовк з Печерського суду наказав зняти підозру з судді Вовка з ОАСК

відеоСиловики Білорусі заявили, що будуть стріляти бойовими в протестувальників

Усі новини...
опитування
Зеленський анонсував всенародне опитування 25 жовтня
Кожен п’ятий українець жертвував гроші благодійникам
Третина українців не вірять, що їх участь у громадській діяльності щось змінить
Останні новини
12:28
Як працюють податкові пільги й знижки, і як їх отримати
12:26
В Україну йде відчутне похолодання
12:18
Притула: "Голос" веде переговори про об'єднання з 7 партіями
12:14
ЗМІ: Зеленський у Лондоні отримав сигнал від голови розвідки щодо свого оточення
12:09
"Всенародне опитування" від Зеленського буде добровільним і в окремі урни – Лещенко
12:07
Коронавірус у Києві: за добу виявили ще майже 400 нових хворих
12:06
Зеленський призначив Горобця з СБУ держуповноваженим АМКУ
11:52
З початку карантину статус безробітного отримали більше пів мільйона людей – Центр зайнятості
11:47
Відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2021
11:25
Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!