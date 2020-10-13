"Всенародне опитування" від Зеленського буде добровільним і в окремі урни – Лещенко

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня озвучить перше питання "всенародного опитування", яке планують провести в день виборів - голосування буде добровільним і в окремі урни волонтерів біля дільниць.

Джерело: Telegram-канал народного депутата 8-го скликання Сергія Лещенка, колишнього журналіста "Української правди"

Дослівно: "Перше питання, яке президент Володимир Зеленський виносить на всеукраїнське опитування в день місцевих виборів, озвучать у середу, 14 жовтня. В подальшому будуть озвучувати по одному питанню в день.

Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не в рамках виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля дільниць. Голосування є добровільним".

Деталі: Лещенко зазначає, що координатором проекту "опитування в день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо.

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

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