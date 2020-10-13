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"Всенародный опрос" от Зеленского будет добровольным – в отдельные урны

Вторник, 13 октября 2020, 12:09

Президент Владимир Зеленский 14 октября озвучит первый вопрос "всенародного опроса", который планируют провести в день выборов - голосование будет добровольным и в отдельные урны волонтеров возле участков.

Источник: Telegram-канал народного депутата 8-го созыва Сергея Лещенка, бывшего журналиста "Украинской правды"

Дословно: "Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день.

Ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным".

Детали: Лещенко отмечает, что координатором проекта "опроса в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

Предыстория:

  • На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.

Украинская правда
Темы: опросЗеленскийЛещенковиборы


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