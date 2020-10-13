ЗМІ: Зеленський у Лондоні отримав сигнал від голови розвідки щодо свого оточення

У Великій Британії президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із новим головою Секретної розвідувальної служби МЗС Великобританії Ричардом Муром, на якій ішлося і про оточення українського лідера.

Джерело: ZN.ua із посиланням на "джерело, яке заслуговує на довіру"

Деталі: За даними видання, саме шефу розвідслужби МІ-6 Уайтхолл доручив донести українському президенту меседжі, які з певних причин не хотів озвучувати британський прем'єр Борис Джонсон.

У цій зустрічі з української сторони, крім президента, брав участь голова Служби безпеки України Іван Баканов, але були відсутні представники Офісу президента.

Якщо на зустрічі Зеленського з Джонсоном говорили про Росію, Донбас, економічну співпрацю, інвестиції, реформу судів, то з Муром обговорювалися три основні теми.

Перша – атаки української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції.

Друга – ситуація на сході України та дії Росії.

Третя – оточення Зеленського: не лише офіційне, а й неформальне, яке має значний вплив на голову української держави. ZN.ua зазначає, що ця тема теж належить до "російської тематики".

Як розповіло джерело видання, "закритість зустрічі була продиктована саме обговоренням персон з оточення Володимира Зеленського: британці бачать, як "витікає" інформація з України".

Видання вважає, що, раніше тему найближчого оточення президента на переговорах із головою української держави порушували американці – але їхній кейс був тиском на владу, а британці зробили попередження – "на той випадок, якщо Зеленський не до кінця дає собі звіт щодо дії людей, із якими його асоціюють".

Сама зустріч із головою МІ-6 говорить про високий ступінь інтересу Уайтхоллу до України та її президента: керівник британської розвідки не часто зустрічається з лідерами інших держав під час візиту останніх на Острів.

Кадровий розвідник і дипломат Річард Мур користується підтримкою оточення Джонсона – зокрема, Девіда Фроста, який очолював переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу, і члена парламенту Майкла Гоува.

Нагадаємо: Під час візиту української делегації до Великої Британії минулого тижня були підписані міждержавні документи, подружжя Зеленських побувало на прийомі у герцога та герцогині Кембриджських у Букінгемському палаці, український президент зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.