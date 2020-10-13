СМИ: Зеленский в Лондоне получил сигнал от главы разведки на счет своего окружения

В Великобритании президент Владимир Зеленский имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, на которой речь шла и об окружении украинского лидера.

Источник: ZN.ua со ссылкой на "заслуживающий доверия источник"

Детали: По данным издания, именно шефу разведслужбы МИ-6 Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать британский премьер Борис Джонсон.

В этой встрече с украинской стороны, помимо президента, участвовал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента.

Если на встрече Зеленского с Джонсоном говорили о России, Донбассе, экономическом сотрудничестве, инвестициях, реформе судов, то с Муром обсуждались три основных темы.

Первая – атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.

Вторая – ситуация на востоке Украины и действия России.

Третья – окружение Зеленского: не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу украинского государства. ZN.ua отмечает, что эта тема тоже относится к "российской тематике".

Как рассказал источник издания, "закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация из Украины".

Издание считает, что, раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой украинского государства поднимали американцы – но их кейс был давлением на власть, а британцы сделали предупреждение – "на тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют".

Сама встреча с главой МИ-6 говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на Остров.

Кадровый разведчик и дипломат Ричард Мур пользуется поддержкой окружения Джонсона – в частности, Дэвида Фроста, возглавлявшего переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, и члена парламента Майкла Гоува.

Напомним: Во время визита украинской делегации в Великобританию на прошлой неделе были подписаны межгосударственные документы, чета Зеленских побывала на приеме у герцога и герцогини Кембриджских в Букингемском дворце, украинский президент встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном.