Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відмовився коментувати інформацію про нібито намір українських спецслужб провести спецоперацію з затримання "вагнерівців", але причетність українців до появи російських найманців у Білорусі перед виборами заперечив.

Джерело: коментар Єрмака для LB.ua

Пряма мова: "Я не можу коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними.

Офіс президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Республіки Білорусь.

Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській "Комсомольській правді" 6 серпня.

Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія.

І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій.

Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів.

А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна.

Що стосується бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі, то президент України Володимир Зеленський рішення керівництва Білорусі віддати їх Росії назвав дивним та неприйнятним в дружніх міждержавних відносинах. І Україна завжди буде робити усе від неї залежне, щоб військові злочини цих та інших людей були обов’язково покарані".

Деталі: Єрмака просили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що українські спецслужби готували операцію щодо затримання найманців, які воювали на Донбасі, однак вона зірвалася через витік інформації після наради у президента Володимира Зеленського.

Також керівника ОП спитали, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з Росією щодо полонених. Єрмак відповів: "Ні. Звичайно, не відповідає".

На запитання, чи дійсно начальник ГУР Міноборони Василь Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, Єрмак відповів: "Мені про це нічого невідомо. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства".

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