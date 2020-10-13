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В опитуванні від Зеленського не буде Донбасу і провокативних тем – ЗМІ

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:43
В опитуванні від Зеленського не буде Донбасу і провокативних тем – ЗМІ
Фото ОПУ

В анонсованому президентом Володимиром Зеленським всенародному опитуванні не буде питань щодо Донбасу та інших провокативних тем.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на джерело в Офісі президента

Пряма мова співрозмовника: "Вказані тим чи іншим "джерелом", "блогером" дати чи питання не радимо вважати автентичними. До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокативних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках".

Деталі: За словами джерела, остаточний формат опитування наразі визначається, логістику погоджують з усіма дотичними до проведення виборів відомствами.

Співрозмовник уточнив, що визначається також процедура, безпека, кількість спеціальних додаткових бюлетенів, волонтерські групи-організатори.

Він також додав, що перше з анонсованих президентом 5 запитань можуть озвучити вже 13 жовтня.  

Що було раніше: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Передісторія:

  • На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

Теми: Зеленськийопитування
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