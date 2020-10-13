В опросе от Зеленского не будет Донбасса и провокационных тем – СМИ

В анонсированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе не будет вопросов относительно Донбасса и других провокационных тем.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе президента

Прямая речь собеседника: "Указанные тем или иным "источником", "блоггером" даты или вопросы не советуем считать аутентичными. Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках".

Детали: По словам источника, окончательный формат опроса сейчас определяется, логистику согласовывают со всеми причастными к проведению выборов ведомствами.

Собеседник уточнил, что определяется также процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы.

Он также добавил, что первый из анонсированных президентом 5 вопросов могут озвучить уже 13 октября.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

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