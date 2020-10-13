Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В опросе от Зеленского не будет Донбасса и провокационных тем – СМИ

Вторник, 13 октября 2020, 12:43
В опросе от Зеленского не будет Донбасса и провокационных тем – СМИ
Фото ОПУ

В анонсированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе не будет вопросов относительно Донбасса и других провокационных тем.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе президента

Прямая речь собеседника: "Указанные тем или иным "источником", "блоггером" даты или вопросы не советуем считать аутентичными. Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках".

Детали: По словам источника, окончательный формат опроса сейчас определяется, логистику согласовывают со всеми причастными к проведению выборов ведомствами.

Собеседник уточнил, что определяется также процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы.

Он также добавил, что первый из анонсированных президентом 5 вопросов могут озвучить уже 13 октября.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

Предыстория:

  • На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: