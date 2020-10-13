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Офіс президента пролив світло на "всеукраїнське опитування": не референдум

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:51
Офіс президента пролив світло на всеукраїнське опитування: не референдум

Опитування, яке Офіс президента пропонує провести 25 жовтня, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків.

Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку.

25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні".

Деталі: В ОП кажуть, що таким чином держава хоче "почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства".

За словами офісу, запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими "експертами" та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями.

Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. "Саме так працює істинна демократія", - відзначають в офісі.

Водночас самих питань, які ставитимуться громадянам, в ОП не назвали.

Що передувало: 13 жовтня Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Що саме питатимуть, наразі невідомо. 

За словами одного з високопосадовців ОПУ, питання озвучать найближчим часом: кожного дня по одному запитанню.

Нагадаємо: На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Українці вибиратимуть своїх представників до обласних, районних, міських, селищних та сільських рад.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президента
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