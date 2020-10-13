Офис президента пролил свет на "всеукраинский опрос": не референдум

Опрос, который Офис президента предлагает провести 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

Источник: Офис президента

Дословно: "Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении.

25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране".

Детали: В ОП говорят, что таким образом государство хочет "услышать своих граждан и понять первичные потребности общества".

По словам офиса, предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями.

То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. "Именно так работает истинная демократия", - отмечают в офисе.

В то же время самых вопросов, которые будут относиться гражданам, в ОП не назвали.

Что было раньше: 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ОПУ, вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу.

Напомним: На 25 октября в Украине назначены местные выборы. Украинцы будут выбирать своих представителей в областные, районные, городские, поселковые и сельские советы.