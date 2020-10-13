КПВВ "Станица Луганская" закроют до конца октября

Из-за карантина КПВВ "Станица Луганская" закроют на проезд с 15 по 31 октября.

Источник: Facebook-страница "Донбасс SOS" со ссылкой на штаб ООС, представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "У пограничников есть решение командующего ОС о прекращении пропускных операций в КПВВ "Станица Луганская" с 15 октября по 1 ноября. Это связано с рисками распространения коронавирусной инфекции.

В то же время в случае оснований и обстоятельств гуманитарного характера (как то лечение, воссоединение с семьей) решения по пропуску отдельных граждан будут выноситься командующим Объединенных сил".

Детали: Демченко объяснил, что это фактически единственный постоянно действующий пункт пропуска на линии разграничения: напротив КПВВ в Марьинке, что открыт с украинской стороны, оккупанты вообще не пропускают людей, а у Новотроицкого оккупанты осуществляют пропуск граждан только в понедельник и пятницу.

В ГПСУ также допускают возможность продолжения карантинных мероприятий на более длительный срок.