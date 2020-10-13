КПВВ "Станица Луганская" закроют до конца октября
Вторник, 13 октября 2020, 13:58
Из-за карантина КПВВ "Станица Луганская" закроют на проезд с 15 по 31 октября.
Источник: Facebook-страница "Донбасс SOS" со ссылкой на штаб ООС
Дословно: "КПВВ Станица Луганская закрывают на проезд с 15 по 31 октября
Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок".
Детали: Отмечается, что необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.
Также сообщается, что закрытие КПВВ Новотроицкое, которое блокируют на проезд представители НВФ, не подтвердилось.
Украинская правда